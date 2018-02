Po preložitvi tako Maribor kot Olimpija "pomlad" začenjata v nedeljo RTV Slovenija "Boj za naslov bo neizprosen, do zadnjega, to mi je popolnoma jasno. Mislim pa, da bomo motivirani in z veliko podporo navijačev prvenstvo odločili v našo smer," pred nadaljevanjem Prve lige TS meni . . .

Oglasi