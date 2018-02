Pouille in Hačanov za naslov v Marseillu Dnevnik Francoz Lucas Pouille in Rus Karen Hačanov sta finalista teniškega turnirja ATP v Marseillu z nagradnim skladom 645.485 evrov. Tretjepostavljeni Pouille je v polfinalu s 6:3 in 7:6 (6) izločil Belorusa Iljo Ivaško, devetopostavljeni Hačanov pa je...

