VIDEO: Verdasco in Schwartzman finalista Ria 24ur.com Španec Fernando Verdasco in Argentinec Diego Schwartzman sta finalista teniškega turnirja ATP v Rio de Janeriu z nagradnim skladom skoraj 1,7 milijona dolarjev. Španec je s 6:1 in 7:5 premagal Italijana Fabia Fogninija, Schwartzman pa Čilenca Nicolasa Jarryja s 7:5 in 6:2. Na turnirju je dobro igral tudi Slovenec Aljaž Bedene, ki ga je v četrtfinalu ustavil Fognini.

