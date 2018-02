Liga prvakov, liga prvakinj in pokal EHF: Belorusi uničili celjske sanje Dnevnik Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 13. krogu lige prvakov v Zlatorogu premagali danski Aalborg z 32:28, a ostali brez osmine finala. Koper je v pokalu EHF v Bonifiki klonil proti hrvaškemu Nexeju (27:31), igralke Krima Mercatorja pa so v ligi...

