Ob 14.31 sta na cesti Metlika–Črnomelj v naselju Grm pri Podzemlju, občina Metlika, trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so na kraju oskrbeli tri osebe in jih prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. preberite več » ...