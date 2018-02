"NHL, to je Anže Kopitar, zelo dober hokejist, verjetno bi si zaslužil kakšno nagrado" Sportal Tako se je glasil čivk na uradnem družbenem omrežju Los Angeles Kings po novi mojstrovini najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja na obračunu z Vegas Golden Knights, s katerim so v kalifornijskem klubu zbodli tiste, ki odločajo o prejemnikih nagrad NHL in ki so v preteklosti nemalokrat pozabili na 30-letnega Gorenjca. Temu gre v 12. sezoni lige NHL odlično. Če bo nadaljeval v tem slogu,...

