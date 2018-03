Nizke temperature na Primorskem prizadele oljkarje in sadjarje 24ur.com Neobičajno nizke temperature minulih dni na Primorskem so prizadele tudi oljkarje in sadjarje. Pri oljkah v Slovenski Istri so bili najbolj na udaru mladi nasadi, na Goriškem pa je zmrzal prizadela predvsem zgodnje sadne rastline, kot so marelice in mandlji. Za točnejšo oceno dejanske škode je sicer še prezgodaj.

