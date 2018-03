Zima se ne poslavlja: do torka dopoldne lahko zapade do 20 cm snega RTV Slovenija Slovenija lahko v ponedeljek pričakuje novo pošiljko snega. Čez dan se bodo padavine okrepile in razširile na vso državo, v notranjosti Slovenije pa bo večinoma snežilo.

