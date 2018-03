Vremenska napoved Radio KAOS Ponoči bo pretežno oblačno in povečini brez padavin. Proti jutru bo ponekod v zahodnih krajih pričelo rahlo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 5 °C. V sredo bo na vzhodu nekaj sončnega vremena, tam bo čez dan ponekod zapihal jugozahodnik. Drugod bo pretežno oblačno in ponekod […]

