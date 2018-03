Vremenska napoved Radio KAOS Ponoči bo večinoma oblačno s krajevnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, v alpskih dolinah do -2, ob morju okoli 5 °C. V četrtek bo sprva pretežno oblačno, krajevne padavine bodo dopoldne ponehale in od zahoda se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo v večjem delu Slovenije od 6 do 12 […]

Sorodno





























































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Primc

Franc Kangler

Miro Cerar

Matjaž Kek