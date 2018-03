Skozi njene oči: pred dnevom žena četverica razstav slovenskih fotografinj RTV Slovenija Štefi P. Borko, Sandra Požun, Manca Juvan in Eva Petrič je četverica umetnic, katerih fotografska dela so v nadaljevanju projekta Skozi njene oči na ogled ob dnevu žena in obletnici boja žensk za . . .

Sorodno

Oglasi