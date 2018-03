Zapuščina: TVS 1 ob 21.45 (PREMIERA) Arvingerne. Danska, 2015. 3. sezona. 1/9. Igrajo: Trine Dyrholm, Jesper Christensen, Marie Bach Hansen, Carsten Bjørnlund. TV-serija. 55 minut. Družinska saga, ki je hkrati velika in drzna ter intimna in vsakdanja, se vrača s tretjo in obenem zadnjo sezono, v kateri so štirje dediči posestva Gronnegaard sprejeli svojo preteklost in zakopali bojne sekire