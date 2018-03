Trener Olimpije po porazu stresel jezo na sodnike in Jeseničane Sportal Drugi četrtfinalni obračun Alpske lige med večnima tekmecema Olimpijo in Jesenicami se je končal šele v 76. minuti, ko je železarjem zmago s 3:2, s katero so v seriji povedli z 2:0 v zmagah (igrajo na štiri), prinesel Adis Alagić. Ljubljanski trener Jure Vnuk po porazu ni skrival jeze, gorenjski Gaber Glavič pa se z besedami stanovskega kolega na nasprotni klopi ni želel pretirano ukvarjati. Raje ...

Sorodno















Oglasi