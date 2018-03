Jeseničani povedli, Kranjčani v polfinalu Gorenjski glas Jesenice, Kranj – V torek so bile odigrane prve tekme četrtfinala končnice v Alpski hokejski ligi. Jeseničani igrajo s HK SŽ Olimpija in so v zmagah, igra se na štiri zmage, povedli z 1 : 0. Doma so bili boljši s 4 : 3 (1 : 1, 2 : 0, 1 : 2).

Sorodno











Oglasi