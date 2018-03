Odbojkarji Calcit Volleyja so prvi finalisti srednjeevropske lige Ekipa Odbojkarji Calcit Volleyja so prvi finalisti srednjeevropske lige. V prvem polfinalu zaključnega turnirja v Pliberku na avstrijskem Koroškem so Kamničani s 3:1 (22, 23, -15, 20) premagali branilce naslova, igralce ACH Volleyja.



