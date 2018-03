Darko Jorgič ponovno bronast na EP do 21 let Delo Minsk - Enako kot lani v Sočiju se je trenutno najvišje rangirani slovenski namiznoteniški igralec, 19-letni Hrastničan Darko Jorgič, tudi na letošnjem evropskem prvenstvu do 21 let v Minsku okitil z odličjem bronastega leska. Po ogorčenem boju je moral v polfinalu premoč priznati Romunu Cristianu Pletei, ki je bil malenkostno boljši s 4:3 (9, -7, 10, -5, -5, 7, 9). Že pred tem je v osmini final

