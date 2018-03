Jorgić in Kožul že med 16 na EP do 21 let Lokalno.si Najboljša slovenska namiznoteniška igralca na nedavnem državnem prvenstvu na Otočcu uspešno igrata tudi na evropskem prvenstvu do 21 let v Minsku. Jorgić, ki je drugo postavljeni nosilec turnirja, je v skupini B brez poraza osvojil prvo mesto, kot drugouvrščeni pa se je med najboljših 16 iz skupine F uvrstil tudi Kožul. Od nadaljnjega tekmovanja se je poslovila Ana Tofant. preberite več » ...

