V pubu in restavraciji našli sledi živčnega strupa Delo London - V restavraciji in pubu v Salisburyju, ki ju je nekdanji ruski vohun Sergej Skripal s hčerko Julijo obiskal, preden sta nezavestna obležala, so našli sledove živčnega strupa, s katerim naj bi bila oba zastrupljena, je danes potrdila visoka predstavnica britanskih zdravstvenih oblasti. Čeprav zagotavljajo, da je ogroženost majhna, so okoli 500 ljudem, ki so prejšnjo nedeljo po 13.30 obisk

