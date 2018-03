Zastrupitev Skripala vznemirja tudi ZDA in Nato Delo Bruselj/London - Zveza Nato je zelo zaskrbljena zaradi napada na nekdanjega ruskega dvojnega agenta v Veliki Britaniji Sergeja Skripala in je glede tega v stiku z britanskimi oblastmi, je sporočil generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Potem ko je britanska premierka Theresa May odgovornost za zastrupitev agenta pripisala Rusiji, ji je solidarnost izrazila tudi Francija. »Združeno kral

