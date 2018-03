Mariborčanke po velikem preobratu do tretjega mesta Sportal Odbojkarice Nove KBM Branika so osvojile tretje mesto v srednjeevropski ligi. V malem finalu so s 3:2 v nizih (26, -18, -15, 23, 11) premagale zagrebško Mladost. V finalu se bosta pomerila domača Bekescsaba in čeki Olomouc.

