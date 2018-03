Vojna slovenskih prijateljev: po loteriji bolje začela Urnaut in Kozamernik Sportal V močni italijanski ligi so se začeli zaključni boji. V četrtfinalu se za uvrstitev med štiri najboljše med sabo meri vseh pet slovenskih reprezentantov. Tine Urnaut je z Modeno na prvi tekmi s 3:2 v nizih premagal Milano Klemna Čebulja, Jan Kozamernik pa je s Trentinom z eno tesnim izidom s četrtfinalni seriji povedel proti Veroni, kjer v tej sezoni blestita Tonček Štern in Alen Pajenk. Igra se n...

