Ljubljančani s peto zaporedno zmago končali sezono v regionalni ligi, v Stožicah padel Zadar 24ur.com Košarkarji Petrola Olimpije so v zadnjem 22. krogu lige ABA premagali Zadar s 90:85. Ljubljančani so tako sedemnajsto sezono jadranskega tekmovanja končali z zmago. Zmaji so v dvaindvajsetih nastopih zbrali deset zmag, katero mesto bodo zasedli na koncu, pa bo znano, ko bo končan zadnji krog.

