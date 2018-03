Olimpija za slovo ugnala Zadar, Budućnost po zmagi prehitela Cedevito Sportal Košarkarji Petrola Olimpije so v Stožicah odigrali zadnjo tekmo sezone v ligi ABA in za peto zaporedno zmago z 90:85 premagali Zadar. Odločilna je bila zadnja četrtina, ki so jo zmaji dobili s 34:25. Tekmovanje bodo v polfinalu nadaljevali Crvena zvezda, ki je v ponedeljek visoko odpravila Cibono, Budućnost, Cedevita in Mornar.

