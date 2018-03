Ljubljana - Poslovne banke niso družbi DZS odpisale niti centa dolga in DZS ta trenutek nima z bančno luknjo nič, je danes pred Logarjevo preiskovalno komisijo dejal predsednik uprave DZS Bojan Petan. Ne razume, zakaj so bile terjatve do DZS prenesene na DUTB. Nekdanjega vodjo SCT Ivana Zidarja na zaslišanje ni bilo in ga nameravajo prisilno privesti.V vseh 73 letih poslovali z dobičkom Petan je