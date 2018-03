Petan poudarja, da nima nič z bančno luknjo. 'To je višek pravljičarstva' 24ur.com Družba DZS nima nič z bančno luknjo, saj ji poslovne banke niso odpisale niti centa dolga in v vseh 73 letih obstoja je vedno poslovala z dobičkom ter ni bila nikoli blokirana, je pred preiskovalno komisijo dejal predsednik uprave DZS Bojan Petan. Zakaj je bilo 61 milijonov evrov dolgov prenesenih na DUTB, ne ve. Nekdanjega vodje SCT Ivana Zidarja na zaslišanje ni bilo in ga nameravajo prisilno privesti.

