Prva ženska, ki je postala direktorica CIA, vodila tajne programe zasliševanj in mučenj zapornikov: topnews.si Ameriški predsednik Donald Trump je danes imenoval dosedanjega šefa CIA Mika Pompea za novega državnega sekretarja. Na čelo CIA pa je postavil Gino Haspel. To je zgodovinski trenutek, saj bo to prva ženska na čelu centralne obveščevalne agencije CIA. “Gina Haspel bo postala nova direktorica ameriške obveščevalne agencije CIA in tako bo prva ženska na…

