Herendski porcelan, ki je očaral kraljico Viktorijo RTV Slovenija V lendavski Galeriji - Muzeju so odprli razstavo zbirke herendskega porcelana s 257 vrhunsko izdelanimi kosi, med njimi so sklede, skodelice, krožniki, vaze, sladkornice in druge umetnine.

Sorodno

Oglasi