"Hrvaški Escobar" ostaja v slovenskem priporu in ne mara, da ga primerjajo z morilskim Kolumbijcem Reporter Stjepan Prnjat, ki so ga minuli teden prijeli v Ljubljani v okviru mednarodne operacije Nana, ostaja v priporu, je poročal POP TV. Kot so pojasnili na policiji, je Prnjat eden glavnih organizatorjev tihotapljenja mamil v mednarodni kriminalni združbi, zan

