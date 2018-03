Stavka šolnikov v slepi ulici Gorenjski glas V sredo so zaposleni v vzgoji in izobraževanju nadaljevali stavko, začeto februarja, na Gorenjskem so se zbrali v Kranju in Radovljici. Po odstopu premierja Mira Cerarja so zaustavljena pogajanja, nadaljnje stavkovne aktivnosti pa verjetno...

