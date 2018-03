Predčasne volitve so lahko najprej 20. maja Dnevnik Če bo šlo vse tako, kot si je zamislil predsednik Borut Pahor, so lahko državnozborske volitve že 20. maja. Vlada naj bi imela polna pooblastila še nekaj dni, nato pa bo opravljala samo še tekoče posle. Kaj natančno to pomeni, ni popolnoma jasno.

