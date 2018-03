Legendarni britanski igralec Michael Caine dopolnil 85 let Demokracija Britanski igralec z dolgo, uspešno in bogato kariero Michael Caine danes praznuje 85. rojstni dan. Igralec, ki se ponaša tudi z nazivom sir, je pozornost vzbudil z vlogo v pustolovskem filmu Zulu leta 1964, z naslednjimi vlogami pa si je utrdil mednarodni sloves prepričljivega, samozavestnega in mnogokrat samoironičnega interpreta.

Sorodno

Oglasi