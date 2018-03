Michael Caine praznuje 85 let 24ur.com Dvakratni britanski oskarjevec MIchael Caine ima za seboj dolgo, uspešno in bogato filmsko kariero, praznuje 85. rojstni dan. Igralec, ki se ponaša tudi z nazivom sir, je poznan po filmih Alfie, Ujemite Carterja, Oblečena za umor, Četrti protokol, trilogiji Batman in številnih drugih.

