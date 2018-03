Ravne na Koroškem - Nezadovoljni šolniki iz vseh treh koroških dolin so se na protestnem shodu sešli na Ravnah na Koroškem. Zbralo se jih je okoli štiristo. V imenu regijskega odbora sindikata SVIZ jih je nagovoril Jaroslav Kresnik, nato pa je pred mikrofon stopilo nekaj učiteljic in učiteljev. Liljana Pelc, že trideset let učiteljica razrednega pouka iz osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu j