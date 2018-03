Ljubljana – V več kot 90 odstotkih javnih vrtcev in šol danes poteka stavka, ki se je po napovedih Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) udeležuje več kot 40.000 zaposlenih, zato na večini šol ni pouka. Ob 12. uri so v enajstih mestih pripravili tudi protestne shode. V Ljubljani poteka pred vlado. »Vztrajamo in bomo vztrajali, da se v tej državi vzgojno-izobra