Splošna stavka javnega sektorja. ki je v sredo, 24. januarja 2018, potekala v Ljubljani. Foto: BoBo Sindikat vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) organizira in vzpodbuja zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih v sredo, 14. februarja 2018, k splošni stavki! Vsi tovrstni sindikalisti terjajo od države, to je od davkoplačevalcev, več denarja, predvsem gre za višje plače. N ...