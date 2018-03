Štrukelj: Zahtevamo, da vlada sprejme ponedeljkov dogovor #video SiOL.net Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj je zavrnil trditve vlade, da so za neuspeh ponedeljkovega kroga pogajanj med vlado in Svizom krivi predstavniki sindikata. Kot je sporočil, glavna vladna pogajalka Lilijana Kozlovič včeraj zvečer ni podpisala dogovora, ki so ga dosegle pogajalske skupine. Hkrati je za 17. april že napovedal novo stavko.

