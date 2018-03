Potem ko sta Bojan Papež, zmagovalec šova The Biggest Loser Slovenija, in dr. Krešimir Božikov, specialist plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije ter ustanovitelj Klinike Božikov, ki je zmagovalcu šova podarila darilni bon za kirurško preoblikovanje telesa, ugotovila, da Bojanu ne bo treba na operacijsko mizo, je Bojan nagrado podaril Robiju Tašnerju, prav tako udeležencu prve sezone resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija.