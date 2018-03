Matej Tonin ženo našel pri verouku, Hamo meni, da so tudi temnopolti rasisti, Đuro zaradi Novaka Đok Dnevnik Razposajeno televizijsko pomlad poleg predvolilnih soočenj obljubljajo plešoči estradniki in smučarske telenovele, rumeni tisk pa preverja, s kakšnimi tegobami se srečujejo uspešni slovenski moški, in pojasnjuje, kako je za vaš neuspeh kriva slaba...

