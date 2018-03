Ljubljana - Teniški igralec Blaž Kavčič se je odločil, da po 12 letih sklene reprezentančno pot. Kot ključni razlog je v današnjem sporočilu za javnost navedel konstantne poškodbe, ki so ga prisilile, da nastope načrtuje bolj racionalno. Kavčič je za slovensko reprezentanco v Davisovem pokalu zaigral na 22 dvobojih in odigral 33 tekem, na katerih je dosegel 22 zmag. V zadnjih letih so bili nasto