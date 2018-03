Dogodki, ljudje in stvari, ki so zaznamovali Planico SiOL.net Čez dober teden dni bodo v dolini Pod Poncami, kjer bodo smučarski skakalci, kot je tradicija že vrsto let, končali naporno sezono, odmevali takti znane Avsenikove melodije "Planica, Planica". Iz morja spominov, ki so povezani z zibelko slovenskih skokov, smo izbrskali deset najbolj odmevnih.

Sorodno









































Oglasi