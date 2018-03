Norveški napad na Planico SiOL.net Ob koncu svetovnega pokala v smučarskih skokih je prišel čas za veliki dvoboj med Vikersundom in Planico. Obe letalnici pričakujeta najboljše skakalce, v obeh krajih pa si želijo nove rekordne znamke. Na Norveškem so letalnico nekoliko modificirali in naj bi bila bolj prijazna skakalcem pri ekstremnih daljavah.

