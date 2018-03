Stephen Hawking v kratki zgodovini dokumentarcev #video SiOL.net V tednu, ko nas je zapustil veliki Stephen Hawking in ko v Ljubljani poteka 20. Festival dokumentarnega filma, smo se v TV-priporočilih ozrli po dokumentarnih zvezdah in na malih zaslonih poiskali zanimive vsebine, ki obravnavajo resnične dogodke, pojave in ljudi.

Sorodno







Oglasi