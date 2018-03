Premogovnik Velenje: V premogovnem udaru poškodovanih šest rudarjev Energetika.NET V ponedeljek, 19. marca 2018, je bilo v Premogovniku Velenje (PV) poškodovanih šest rudarjev. Malo pred 19. uro je namreč na pripravskem delovišču št. 13 na koti - 95 v jami Pesje Premogovnika Velenje, to je nekaj manj kot 500 metrov pod površino zemlje, pri izdelavi odvozne proge bodočega odkopa D prišlo do stebrnega udara, so sporočili iz omenjene družbe. Poškodovane rudarje so prepeljali v zdravniško oskrbo in o dogodku obvestili tudi republiškega rudarskega inšpektorja, ki je prišel na kraj dogodka. Podrobna preiskava vzrokov dogodka še poteka.

