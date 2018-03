Kaj je šlo narobe v rudarski nesreči, v kateri je poškodovan tudi dijak SiOL.net Slabše varnostne razmere v Premogovniku Velenje so neposredna posledica gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ6), ki je življenjsko dobo rudnika podaljšalo za trideset let. Rudarji morajo premog za njegovo delovanje kopati na nevarnejših območjih, kar povečuje možnost stebrnih udarov in drugih nesreč.

