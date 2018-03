SD: Naša hiša ni ukradena, Janša nas skuša diskreditirati Reporter V SD so zavrnili očitke, ki so se pojavili v nekaterih medijih in ki jih je v četrtkovi oddaji Tarča na Televiziji Slovenija povzel predsednik SDS Janez Janša, ko je govoril o "ukradeni hiši", v kateri deluje SD. Kot so zatrdili v SD, so stavbo na Levstik

Sorodno



















Oglasi