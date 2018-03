Besede predsednika stranke SDS Janeza Janše o zgodovini Vile Moskovič, zdaj v lasti stranke Socialnih demokratov, ki jih je izrekel v četrtkovi oddaji Tarča na Televiziji Slovenija, še vedno odmevajo. V televizijskem soočenju, kjer so bili prisotni vsi predsedniki parlamentarnih strank z izjemo šefa DeSUS-a Karla Erjavca, je namreč Janša Dejanu Židanu očital, da so do stavbe prišli s krajo, na kar ...