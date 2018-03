Spirala absurda je dobila piko na i ravno v tem pismu Florjančiča, ki je postal predsednik Vrhovnega sodišča ravno na predlog gospoda Cerarja iz časov, ko je bil on predsednik sodnega sveta in zdaj se ti ljudje že med seboj obtožujejo kdo vpliva na sodstvo, kdo ne vpliva na sodstvo in tako naprej. Od tega pisma naprej v tej državi najbrž ni nikogar pri zdravi pameti, ki bi še trdil, da imamo v tej ...