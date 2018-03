Federer se je rešil iz krempljev mladega Hrvata in postavil rekord Sportal V finalu ATP turnirja serije masters v Indian Wellsu se bosta pomerila Roger Federer in Juan Martin del Potro. Prvi igralec sveta je v dramatičnem polfinalu, v katerem se je že nevarno spogledoval s porazom, premagal 15 let mlajšega Hrvata Borno Ćorića s 5:7, 6:4 in 6:4, Argentinec pa je Kanadčanu Milošu Raoniću prepustil le pet iger.

