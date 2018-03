Panvita Pomgrad spustila priložnost za zmago iz svojih rok pomurje.si Odbojkarji Panvite Pomgrada so v 3. krogu modre skupine 1. DOL na gostovanju v Kanalu izgubili s Salonitom 3 : 2, potem ko so v nizih vodili že z 2 : 1 in vodili tudi v četrtem nizu.

