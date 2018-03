Še se bo kradlo v zdravstvu: Harij Furlan, iz družine z udbovskim pedrigrejem, ponovno potrjen na me Nova24TV Državnotožilski svet je za vodjo Specializiranega državnega tožilstva (SDT) ponovno potrdil Harija Furlana. Furlan je SDT vodil že zadnjih 6 let. Po izteku njegovega mandata je pravosodni minister Klemenčič zamenjal državnotožilski svet, ki je na mesto vodje SDT potrdil Furlana, ki je bil edini kandidat za to mesto. Mediji so namreč že dodobra razkrili poslovanje razširjene […]

